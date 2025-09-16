Difesa: Calenda, 'in quale settori Italia non in grado di difendersi? Crosetto spieghi'

16 settembre 2025 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Vogliamo sapere dal Ministro Crosetto in quali settori l'Italia 'non è in grado di difendersi' e quale è il piano preciso del Governo per rafforzare le nostre forze armate. Queste cose vanno discusse in Parlamento e non sui giornali. La maggioranza evita una discussione approfondita perché sa che è un argomento impopolare ma i cittadini devono essere informati e i partiti devono assumersi la responsabilità delle loro posizioni". Così Carlo Calenda di Azione.