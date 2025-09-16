Calcio: inchiesta curve, inutilizzabili intercettazioni per Palmeri

16 settembre 2025 a

Milano, 16 set. (Adnkronos) - Per il tribunale di Milano sono "inutilizzabili" le intercettazioni disposte dal pm di Milano Paolo Storari, in uno dei filoni dell'indagine sulle curve di San Siro, che ha portato a processo il consigliere comunale e lombardo Manfredi Palmeri accusato di corruzione tra privati insieme all'imprenditore Gherardo Zaccagni interessato a garantirsi l'aggiudicazione dell'appalto per i parcheggi del Meazza.

Difeso dall'avvocato Domenico Aiello, Palmeri che ha scelto il rito immediato si è visto accogliere dalla seconda sezione penale del tribunale presieduta da Giuseppe Cernuto non solo l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma anche altre istanze difensive sulla vicenda che ha al centro un quadro da 11 mila euro. Il corpo del reato oggi è stato portato e mostrato in aula, la stampa realizzata da un artista cinese è al centro di alcune delle intercettazioni che ora vengono escluse dal processo che proseguirà nell'udienza del 28 ottobre (davanti a un nuovo collegio) e che potrebbe concludersi l'11 novembre prossimo.

Il Tribunale ha ammesso tra le prove documentali la sentenza di patteggiamento a carico di Zaccagni e ha invece escluso le consulenze disposte dal pm Storari sulla natura giuridica della società di gestione dei parcheggi.