Pa: Mattarella, 'sottrarre dirigenti a influenza politica e garantire imparzialità'**

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "I funzionari pubblici –per volontà della Costituzione- devono operare al servizio della collettività e vanno sottratti all' influenza dei partiti politici. Da qui la necessità di organizzare i pubblici uffici secondo il principio di imparzialità che è condizione di buon andamento perché consente di esercitare la discrezionalità amministrativa sulla base di criteri oggettivi, attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati. Questo modo di operare delle amministrazioni costituisce garanzia di parità di trattamento per tutti i cittadini che entrano in rapporto con il loro operato". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i vincitori del nono corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione.