Pa: Mattarella, 'pubblici funzionari a servizio esclusivo nazione'**

Roma, 16 set. (Adnkronos) - La Costituzione ha deciso di riservare alla legge l'organizzazione dei pubblici uffici, introducendo un elemento di rottura con la tradizione precedente che la demandava al Governo. Alla legge, e quindi al Parlamento, è stato assegnato il compito di organizzare i pubblici uffici al fine di assicurare imparzialità e buon andamento. I pubblici funzionari sono stati, in tal modo, posti sotto la tutela della legge votata dal Parlamento, rappresentativo dell'intera comunità nazionale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i vincitori del nono corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione.

"Far venire meno l'esclusività di rapporto tra Governo e Amministrazione -ha aggiunto il Capo dello Stato- ha realizzato il presupposto affinché i pubblici impiegati possano porsi effettivamente al 'servizio esclusivo della Nazione'".