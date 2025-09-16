Giustizia: ok alla Riforma in commissione, in aula dalle 15 con Pd che annuncia battaglia'**

16 settembre 2025 a

Roma, 16 ott (Adnkronos) - Via libera della commissione Affati costituzionali della Camera alla riforma costituzionale della giustizia che introduce, tra le altre cose, la separazione delle carriere dei magistrati. Il mandato al relatore è stato votato dalla maggioranza, con la contrarietà dell'opposizione. Assenti al voto Iv, Azione e +Europa.

L'esame in aula prenderà il via alle 15, ma il Pd ha già annunciato battaglia: "Faremo tutto il possibile", ha spiegato la capogruppo dem Chiara Braga lasciando la commissione. La maggioranza punta ad approvare il provvedimento alla Camera entro giovedì, nonostante le 30 ore concesse per regolamento agli interventi delle opposizioni. "E' possibile una approvazione definitiva della riforma prima della sessione di Bilancio", ha invece spiegato il vice ministro Francesco Sisto difendendo il testo: "Non è contro la magistratura ma per i cittadini e per attuare l'articolo 111 della Costituzione".