Mo: Idf emette avviso di evacuazione dalla zona del porto di Gaza

Gaza, 15 set. (Adnkronos) - Il portavoce arabo delle Idf, il colonnello Avichay Adraee, ha diramato un avviso di evacuazione dall'area del porto di Gaza, nonché dalla torre di Al-Ghafri e dalle tende vicine nel quartiere di Rimal. Adraee ha comunicato che le Idf attaccheranno presto la torre, a causa "della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle vicinanze", e incoraggia gli abitanti di Gaza ancora presenti nella zona a trasferirsi nella zona umanitaria di Muwasi, a Khan Yunis.