Governo: Fratoianni, 'bene no a violenza verbale, dispiace Meloni se lo ricordi solo adesso'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Giusto che Meloni dica no alla violenza verbale e alle intimidazioni contro gli avversari politici. Dispiace però che lo dica solo adesso, dopo essere restata in silenzio per anni in cui la sua parte politica e i suoi alleati hanno riempito il dibattito pubblico di odio e violenza verbale per guadagnare consenso elettorale, sfruttando le paure delle gente, mentendo e raggirando l'opinione pubblica, aizzando le folle social contro il nemico di turno". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Come dimenticare il blocco navale che doveva affondare le barche piene di persone. O le tasse definite "pizzo di Stato". Salvini che imbraccia i mitra e ride di fronte alle bambole in fiamme - prosegue il leader di SI - che rappresentano esponenti politici. La giovanile di FdI che inneggia al nazifascismo. L'assalto dei neofascisti alla sede della Cgil. O da ultimo il sindaco di Terni che minaccia pubblicamente cittadini e parlamentari dell'opposizione. Giusto per fare qualche esempio su centinaia di casi".

"E tentare di attribuire una tragedia oltreoceano alle forze d'opposizione qui in Italia è falso, meschino e ipocrita. Sembra piuttosto una scusa per indicare, ancora una volta, un nemico pubblico e non dover così parlare dei problemi del Paese, che dagli stipendi alla sanità al collasso, stanno mettendo in ginocchio gli italiani. Perché il no alla violenza verbale e alle intimidazioni deve valere anche quando servono a diffondere bugie per carpire il consenso e arrivare a governare il Paese. Lo ricordino bene Meloni e tutti coloro che - conclude Fratoianni - hanno guadagnato per anni su discorsi di odio e violenza".