Governo: Braga, 'ma quale allarme? Solo sviare dibattito da problemi veri'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Ieri Meloni ha lanciato l'allarme sui toni parlando alla Convention di Vox, la forza più a destra, intollerante e xenofoba d'Europa. Ecco il paradosso ed ecco svelato l'arcano: non c'è nessun allarme - come peraltro oggi il ministro Piantedosi ha chiarito - c'è solo l'intenzione di sviare il dibattito politico dai temi reali e dalle vere preoccupazioni del paese: rincari, sanità, lavoro povero”. Lo ha detto Chiara Braga capogruppo PD alla Camera dei deputati intervenendo a Sky tg24.

“Respingiamo qualsiasi accusa di connivenza con atteggiamenti violenti e intolleranti che abbiamo sempre condannato come l'uso delle armi” ha aggiunto Braga. “Noi siamo quelli che hanno portato 300.000 persone in piazza a manifestare in modo pacifico per la pace in Medioriente e per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Mentre il governo latita e si limita a condannare solo a parole e il comportamento criminale del governo Netanyahu anche per non evidenziare le spaccature interne alla maggioranza".

"Le stesse che gli hanno impedito di presentare una mozione comune sulla spesa per il riarmo: quel 5% che l'Italia non potrà rispettare e che impedisce uno vero sviluppo della difesa comune europea” ha aggiunto. “Lasciamo la maggioranza alle sue divisioni anche per le prossime amministrative dove invece ci presentiamo uniti con candidature forti e credibili che costituiranno la base per un lavoro comune che ci consentirà di vincere i prossimi appuntamenti elettorali” ha infine concluso la Capogruppo Pd.