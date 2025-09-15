Editoria: Danilo Iervolino acquisisce testate Nautica e SuperYacht

15 settembre 2025 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Bfc Media S.p.A., editore di Forbes Italia, Robb Report, Bluerating, Small Giants, Private e Asset amplia il proprio portafoglio editoriale con l'acquisizione delle testate Nautica e SuperYacht, brand storici che da decenni raccontano il mare, l'innovazione e il lifestyle legato alla nautica di alta gamma. Fondata dalla famiglia Sonnino Sorisio, Nautica è il punto di riferimento editoriale per appassionati e professionisti del settore, con approfondimenti tecnici, prove in mare e reportage sul mondo della vela e della motonautica. SuperYacht, rivista più recente e fortemente orientata al segmento luxury, esplora invece le tendenze internazionali dei grandi yacht, dando spazio al design, alla tecnologia e allo stile di vita esclusivo che accompagna questo universo.

Con questa acquisizione, Bfc Media conferma la propria strategia di presidiare i settori più rappresentativi del made in Italy e di raccontarne l'evoluzione attraverso piattaforme editoriali premium e multicanale. “Il mondo della nautica rappresenta un'eccellenza italiana con un valore economico e culturale straordinario. L'Italia è leader globale nella produzione di superyacht e i nostri cantieri sono sinonimo di qualità e innovazione in tutto il mondo. Con Nautica e SuperYacht arricchiamo il nostro ecosistema editoriale con due testate che hanno una storia prestigiosa e un futuro di grande crescita. È nostra intenzione realizzare un importante lavoro di restyling dei magazine, dei siti e dei canali social, per offrire contenuti sempre più innovativi e di qualità. Allo stesso tempo vogliamo prenderci cura del grande numero di abbonati e di lettori che queste testate hanno saputo conquistare negli anni: saranno coccolati e valorizzati, perché sono loro il cuore pulsante di questo successo editoriale”, dichiara Danilo Iervolino, presidente e editore di BFC Media.

Direttore responsabile di Nautica e SuperYacht è stato nominato Alessandro Mauro Rossi che continuerà a dirigere anche le edizioni italiane di Forbes e Robb Report e che insieme all'amministratore delegato Nicola Formichella e a tutto lo staff manageriale di BFC Media si occuperà del consolidamento dei prodotti appena entrati in portafoglio, al loro rinnovamento e al loro rilancio confermando e rafforzando il ruolo di Nautica e SuperYacht come leader del mercato dell'editoria della nautica di alta gamma.

Secondo l'ultimo rapporto di Confindustria Nautica, l'Italia si conferma leader mondiale nella costruzione di superyacht sopra i 24 metri, con una quota di mercato superiore al 50%. Un comparto che, nel suo complesso, vale oltre 7 miliardi di euro e impiega più di 200.000 addetti tra indotto diretto e indiretto, confermandosi una delle eccellenze trainanti del made in Italy nel mondo. Con Nautica e SuperYacht, BFC Media rafforza il proprio impegno nel raccontare i settori strategici per il futuro del Paese, unendo informazione di qualità, storytelling innovativo e capacità di creare community attorno a brand di valore.