Calabria: Pd, 'avvio scuole conferma narrazione fasulla Occhiuto'

Roma, 15 set (Adnkronos) - "I dati sull'avvio del nuovo anno scolastico confermano ancora una volta la narrazione fasulla del presidente dimissionario della Regione, Roberto Occhiuto, e la sua alterazione fissa della realtà. La verità è che la Calabria continua a spopolarsi e a perdere intere generazioni di giovani". Lo dice il Pd della Calabria.

"Cogliamo però l'occasione per rivolgere i nostri migliori auguri di buon anno scolastico agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico. Nonostante le difficoltà, la scuola resta presidio fondamentale per la crescita, la conoscenza e il futuro della nostra regione -proseguono i dem calabresi-. Nel giro di pochi anni la regione ha visto ridursi drasticamente il numero degli studenti, segnale di un'emorragia demografica che mette a rischio il futuro stesso dei nostri territori. È il dato più chiaro della crisi calabrese e, nello stesso tempo, la smentita più limpida delle favole raccontate dal centrodestra".

"I numeri indicano l'urgenza di invertire questa tendenza con un progetto serio di ripopolamento, basato su una pianificazione ampia, ragionata, attenta e concreta come sull'uso coerente dei fondi strutturali e dei fondi di coesione, risorse che invece la destra ha dirottato verso interventi e opere inutili, sottraendole a scuole, servizi e politiche per i giovani. La sfida per le elezioni regionali è tra due modelli opposti: da un lato quello del centrodestra, dell'inganno mediatico che svuota la Calabria; dall'altro il nostro, caratterizzato dalla volontà di riportare diritti e speranze nelle case dei calabresi", conclude il Pd della Calabria.