Infanzia: Mattarella, 'rappresenta futuro Repubblica'**

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Se oggi Italia e in Europa si sono raggiunti traguardi così significativi, si deve all'opera di tanti medici, ben rappresentati dalla figura di Roberto Burgio. È indispensabile naturalmente non attenuare l'impegno. Le difficoltà che si sono manifestate nel tempo richiamano tutti al dovere indicato, e prescritto, dall'articolo 31 della Costituzione: 'la Repubblica protegge l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo'. Io interpreto questo conferimento del Premio come una esortazione alla Repubblica, perchè abbia sempre a cuore il proprio futuro, che si realizza attraverso i bambini". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del 'Premio Burgio', intitolato al fondatore della scuola pediatrica pavese.