Mo: Guardian, sempre più università nel mondo tagliano i legami con quelle israeliane

Londra, 13 set. (Adnkronos) - Un numero crescente di università, istituzioni accademiche e organismi scientifici in tutto il mondo sta tagliando i ponti con il mondo accademico israeliano, per evitare accuse di complicità con le azioni del governo israeliano nei confronti dei palestinesi. Lo scrive il Guardian, ricordando le oltre 63.000 persone uccise nella Striscia di Gaza, secondo i numeri del ministero della Salute dell'enclave e la carestia "provocata dall'uomo" presente nel territorio. In risposta, un numero crescente di enti accademici sta ora prendendo le distanze dalle istituzioni israeliane. Lo scorso anno l'Università Federale del Ceará in Brasile ha annullato un summit sull'innovazione con un'università israeliana , mentre numerose università in Norvegia , Belgio e Spagna hanno interrotto i rapporti con le istituzioni israeliane. Altre, tra cui il Trinity College di Dublino, hanno seguito l'esempio quest'estate .

L'Università di Amsterdam ha concluso un programma di scambio studentesco con l'Università Ebraica di Gerusalemme, mentre l'Associazione europea degli antropologi sociali ha dichiarato che non collaborerà con le istituzioni accademiche israeliane e ha incoraggiato i suoi membri a fare lo stesso. Sebbene non tutti coloro che prendono iniziative sostengano un boicottaggio accademico generale, il movimento - sottolinea il giornale britannico - riflette le preoccupazioni sui legami all'interno di Israele tra il mondo accademico, l'esercito e il governo. Stephanie Adam della Campagna palestinese per il boicottaggio accademico e culturale di Israele ha affermato che le istituzioni accademiche israeliane sono complici del "regime decennale di occupazione militare, dell'apartheid coloniale e ora del genocidio di Israele", aggiungendo che esiste " un obbligo morale e legale per le università di porre fine ai legami con le università israeliane complici".

Tuttavia, poche istituzioni nel Regno Unito, in Francia e in Germania hanno annunciato che interromperanno i legami con il mondo accademico israeliano, mentre Universities Uk ha dichiarato di non sostenere il boicottaggio accademico. "In qualità di organismo rappresentativo, Universities UK (Uuk) ha una posizione pubblica di lunga data volta a promuovere il libero scambio di idee, indipendentemente dalla nazionalità o dalla posizione geografica. Pertanto, non sosteniamo boicottaggi accademici generalizzati, poiché ciò rappresenterebbe una violazione della libertà accademica", ha dichiarato un portavoce di Uuk. Analogamente, la Royal Society ha dichiarato di opporsi ai boicottaggi accademici .