Usa: Malan, 'gravissimo silenzio Piazza Pulita su omicidio Kirk'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "È gravissimo che Corrado Formigli abbia censurato nel programma ‘Piazza Pulita' l'omicidio di Charlie Kirk. La scelta di far calare un totale silenzio su un fatto gravissimo, quale la morte di Kirk, che ha avuto un'enorme risonanza mediatica in tutto il mondo è una scelta consapevole, ma anche la volontà di lanciare un chiaro segnale e cioè che l'omicidio di un esponente politico di destra non è argomento che merita alcuna attenzione". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.

"È una forma subdola -aggiunge- per non dover condannare l'episodio e continuare così a strizzare l'occhio a chi ha gioito per la morte di un esponente politico di destra e a chi, più o meno ambiguamente, ha giustificato gli assassini o detto ‘se l'è cercata' accusando la vittima di aver fatto crescere la violenza, mentre Kirk aveva sempre dibattuto pacificamente con la sola forza degli argomenti e della sua fede”.