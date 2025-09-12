Milano: omicidio Jhoanna Quintanilla, prima udienza il 13 ottobre

12 settembre 2025 a

Milano, 12 set. (Adnkronos) - E' stata fissata per lunedì 13 ottobre la prima data del processo immediato in corte d'Assise per Pablo Gonzalez Rivas, l'uomo accusato di aver ucciso Jhoanna Nataly Quintanilla, la baby sitter di 40 anni colpita a morte lo scorso 25 gennaio all'interno del loro monolocale di piazza dei Daini, in zona Bicocca a Milano.

L'uomo denunciò la scomparsa della compagna dopo sette giorni e il corpo, messo in un valigia, fu ritrovato nel fiume l'Adda, all'altezza del comune di Zelo Buon Persico in provincia di Lodi, solo il 2 marzo oltre un mese dopo la scomparsa. Interrogato, il 48enne aveva sostenuto di aver ucciso la donna involontariamente, ossia di averle spezzato il collo durante un gioco erotico. Versione che non ha mai convinto gli inquirenti: per l'autopsia la donna sarebbe stata picchiata, prima di essere "probabilmente soffocata".