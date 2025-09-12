Milano: deejay Basciano ricorre a Riesame contro braccialetto elettronico

12 settembre 2025 a

Milano, 12 set. (Adnkronos) - Alessandro Basciano, il deejay e influencer accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, si è rivolto al Riesame di Milano per annullare la misura che lo vede costretto a indossare il braccialetto elettronico e a stare lontano dalla donna conosciuta al Grande Fratello Vip. "Siamo fiduciosi. Crediamo tanto nel tribunale del Riesame, abbiamo presentato ben tre appelli. Il giudice relatore era preparatissimo, a riprova del fatto che la giustizia quando deve funzionare funziona. Non voglio anticipare nulla, ma ho grande fiducia nel Tribunale del Riesame", le parole pronunciate a fine udienza dal difensore, l'avvocato Leonardo D'Erasmo.

Lo scorso aprile la Cassazione aveva confermato per Basciano il divieto di avvicinarsi (a meno di 500 metri) e di comunicare con la modella e influencer.

In attesa della pronuncia del Riesame, Basciano ha altri appuntamenti già fissati. Il 15 settembre si sottoporrà alla risonanza magnetica alla caviglia (per la quale ha tolto il braccialetto elettronico installato lo scorso 14 agosto dopo un lungo tira e molla) e il 16 settembre è atteso in un commissariato a Milano per mettere - salvo pronuncia opposta del Riesame - il nuovo dispositivo di controllo a distanza. Intanto, la prossima settimana potrebbe arrivare anche la chiusura dell'inchiesta da parte del pubblico ministero Antonio Pansa.