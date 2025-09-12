Difesa: Procaccini, 'competitività Ue per risorse a diritti sociali e sicurezza'

12 settembre 2025 a

Roma, 12 set. (Adnkronos) - “La libertà non è solo un diritto, ma soprattutto un dovere. Per garantire la nostra libertà serve una difesa Europa più forte davanti alle minacce delle autocrazie, con il rafforzamento del pilastro europeo della Nato. Occorre rafforzare il ruolo dell'Europa nel campo della difesa e della sicurezza , percorso che passa per la crescita economica e quindi dalla competitività della Ue per ottenere risorse da destinare alla garanzia dei diritti sociali ma anche del diritto alla difesa”. Lo ha affermato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, nel corso del suo intervento all'Assemblea generale dedicata a Difesa, Spazio e Cybersecurity, in corso a Frascati nel centro Esa (Agenzia spaziale europea).