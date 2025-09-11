Usa: Trump, 'momento buio, retorica sinistra radicale responsabile morte Kirk'

11 settembre 2025 a

a

a

Washington, 11 set. (Adnkronos) - "Un momento buio per l'America". Lo ha detto Donald Trump in un video girato nello Studio Ovale, aggiungendo che la retorica della "sinistra radicale" è responsabile della morte dell'attivista di destra Charlie Kirk. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere "pieno di dolore e rabbia per l'atroce assassinio di Kirk in un campus universitario nello Utah. Charlie ha ispirato milioni di persone e stasera tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano sono uniti nello shock e nell'orrore. Questo è un momento buio per l'America".

Kirk è diventato "un martire per la verità e la libertà", ha aggiunto Trump, collegando l'attentato a Kirk alla sparatoria contro di sé a Butler, in Pennsylvania, e ad altri episodi di violenza di alto profilo, tra cui la sparatoria del dirigente della UnitedHealthcare a New York a dicembre e quella del 2017 contro il leader della maggioranza alla Camera Steve Scalise mentre si scagliava contro la "violenza politica della sinistra radicale". "Questo tipo di retorica - ha denunciato - è direttamente responsabile del terrorismo a cui assistiamo oggi nel nostro Paese, e deve cessare immediatamente. La mia amministrazione troverà tutti coloro che hanno contribuito a questa atrocità".

Trump ha suggerito che gli americani e i media devono "affrontare il fatto che la violenza e gli omicidi sono la tragica conseguenza della demonizzazione di coloro con cui non si è d'accordo". Il tycoon ha promesso ulteriori azioni, anticipando un piano più ampio per reprimere la violenza politica: "La mia amministrazione troverà tutti coloro che hanno contribuito a questa atrocità e ad altre violenze politiche, comprese le organizzazioni che le finanziano e le sostengono, così come coloro che perseguitano i nostri giudici, le forze dell'ordine e chiunque altro porti ordine nel nostro Paese".