Usa: Trump, 'il leggendario Kirk è morto, bandiere a mezz'asta fino a domenica'

11 settembre 2025 a

a

a

Washington, 11 set. (Adnkronos) - "Il Grande, e persino Leggendario, Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o posseduto il Cuore della Gioventù negli Stati Uniti d'America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più tra noi. Le mie condoglianze e quelle di Melani vanno alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti amiamo!". Lo ha scritto su Truth Social Donald Trump, ricordando l'attivista di destra Charley Kirk, ucciso ieri a colpi d'arma da fuoco alla Utah University.

"In onore di Charlie Kirk, un vero grande patriota americano - ha annunciato il presidente degli Stati Uniti - ordino che tutte le bandiere americane negli Stati Uniti siano abbassate a mezz'asta fino a domenica sera alle 18".