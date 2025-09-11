Ue: Della Vedova, 'sabato a Napoli 'La forza degli Stati uniti d'Europa'

11 settembre 2025 a

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "L'Europa sta vivendo un passaggio cruciale della propria storia, tra guerre alle porte, crisi internazionali, sfide climatiche, demografiche ed economiche. Di fronte a un mondo dominato da grandi potenze globali, occorre rilanciare con coraggio il progetto degli Stati Uniti d'Europa, per rafforzare la capacità dell'Unione di difendere i propri valori e i propri cittadini. Con questo spirito, sabato 13 settembre alle ore 10:30, presso la Stazione Marittima – Molo Angioino di Napoli, si terrà l'iniziativa pubblica dal titolo: 'Serve la forza degli Stati Uniti d'Europa'”. Si legge in una nota.

"All'incontro interverranno Benedetto Della Vedova, Maria Elena Boschi, Sandro Gozi, Piero De Luca e Manuela Zambrano. I lavori saranno introdotti da Enzo Peluso. L'appuntamento è promosso da Forza Europa in collaborazione con i Democrats – Partito Democratico Europeo. L'iniziativa si propone di aprire un confronto aperto e costruttivo sulle sfide che attendono l'Europa e sulla necessità di un salto politico e istituzionale verso un'unione più forte e più democratica, capace di proteggere il benessere degli europei e promuovere i valori occidentali di libertà, Stato di diritto e democrazia che oggi sono da più parti minacciati ma restano un punto di riferimento per quanti nel mondo desiderano vivere liberi".