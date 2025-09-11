Sanità: Schlein, 'destra taglia e chiude ospedali, per noi il futuro è del territorio'

11 settembre 2025 a

Roma, 11 set (Adnkronos) - "La Costituzione italiana parla all'articolo 32 di diritto alla salute universale, mentre la destra smantella la sanità pubblica e lascia autostrade aperte ai privati. Ed è un disegno". Lo ha detto Elly Schlein, a Reggio Calabria per un tour elettorale.

"La destra a livello nazionale taglia e a livello regionale chiude gli ospedali. Per noi, invece, il futuro à la sanità del territorio", ha aggiunto la segretaria del Pd.