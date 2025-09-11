Mo: Schlein, 'Tajani? Dal governo solo parole di circostanza e ipocrite insopportabili'

11 settembre 2025 a

Roma, 11 set (Adnkronos) - "Da mesi chiediamo sanzioni contro il governo criminale di Netanyahu. Questo governo continua a mettere in campo parole di circostanza e ipocrite che non sopportiamo più". Lo ha detto Elly Schlein, a Reggio Calabria per un tour elettorale, a proposito dlel'informativa in Parlamento del ministro Tajani su Ucraina e Mo.

"Se il governo vuole dare un segno interrompa il memorandum militare con il governo di Israele e riconosca subito lo Stato di Palestina", ha aggiunto la segretaria del Pd.