Mo: Casellati, 'da Maiorino parole violente e accuse false contro Tajani'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Oggi in Senato ero al fianco di Antonio Tajani quando, nel corso dell'informativa sull'attuale situazione internazionale, la senatrice Maiorino del M5S ha rivolto al nostro ministro attacchi gravissimi e del tutto infondati. Parole violente e accuse false, gridate con odio, che alterano la realtà e possono alimentare reazioni pericolose". Lo scrive sui social il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.

"Dare del 'prezzolato' e 'influencer di Israele' al nostro vicepremier -aggiunge- è un'offesa che supera ogni limite di decenza. Sono proprio queste espressioni che rischiano di generare la violenza di cui, purtroppo, le cronache ci parlano ogni giorno. Chi conosce e ha lavorato per anni con il segretario di Forza Italia sa bene che la sua onestà e integrità sono scolpite nei fatti e nessuno può metterle in discussione".

"Ad Antonio un sincero ringraziamento per il grande impegno e la professionalità con cui sta servendo l'Italia. In un momento così complesso, le parole chiare e inequivocabili del nostro vicepremier non lasciano spazio a interpretazioni o propaganda. Le grida e gli insulti in Aula -conclude Casellati- servono solo a cercare like e non soluzioni. Il lavoro del nostro ministro e del Governo invece, stanno portando risultati concreti: assistenza sanitaria, iniziative diplomatiche, accoglienza e protezione per i più bisognosi. Una differenza evidente, sotto gli occhi di tutti".