Italia-Slovenia: Mattarella, 'rapporto di confine occasione di collaborazione e arricchimento'

11 settembre 2025

Lubiana, 11 set. (Adnkronos) - Tra Italia e Slovenia si registra una "crescente collaborazione e sintonia" su tanti versanti: "Da quello diplomatico, a quello consolare, a quello militare, a quello economico, a quello culturale" e la comunità italiana "rappresenta il caposaldo dell'amicizia tra i nostri due Paesi dopo aver superato momenti, periodi lontani difficili e sofferti. Un esempio nella vita del nostro Continente di come si interpreta la condizione di rapporto di confine, come collaborazione, arricchimento vicendevole. Un elemento che induce a grande soddisfazione". Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando nell'ambasciata italiana in Slovenia i rappresentanti del 'sistema Italia'.