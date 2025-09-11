Ferrero, Bardi: "Esempio di azienda che restituisce valori a territorio"

11 settembre 2025 a

Balvano, 11 set. (Adnkronos) - "Un'azienda è vera quando restituisce al territorio quei valori che il territorio richiede. Non significa solamente far produzione e dare lavoro ma poter essere integrata, far parte del territorio per poter dare quella possibilità attraverso la conoscenza a questi ragazzi di potersi sentire come gli altri: questo è l'obiettivo". Lo dichiara Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata a margine della visita nello stabilimento Ferrero di Balvano (Potenza) di un gruppo di ragazzi e ragazze del ‘Punto Luce' Save the Children di Potenza. Sono complessivamente 40 i partecipanti alla iniziativa. Si tratta di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 18 anni che hanno l'opportunità di visitare lo stabilimento e di conoscere le diverse tappe della lavorazione, approfondendo aspetti fondamentali del processo produttivo che vanno dalla selezione delle materie prime, alla lavorazione, ai controlli qualità fino al confezionamento.

Per Bardi, la fabbrica è “uno dei fiori all'occhiello della regione ed è un motivo di orgoglio per noi”. Lo stabilimento rappresenta “un esempio di come un'azienda possa restituire al territorio delle cose importanti come quello della collaborazione con le Istituzioni e con Save the children, nel caso specifico, per contrastare problemi legati alla povertà soprattutto educativa”, ha ribadito il Presidente che si è detto convinto che “queste manifestazioni possano dare delle opportunità concrete per far sentire i ragazzi che hanno delle difficoltà come gli altri”.