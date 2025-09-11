Colleferro: Mattarella martedì prossimo a cerimonia anniversario Willy Monteiro Duarte**

11 settembre 2025 a

Roma, 11 set. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella mattinata di martedì prossimo, 16 settembre, interverrà a Colleferro alla cerimonia per ricordare il quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte, il giovane ventunenne originario del Capo Verde ucciso il 6 settembre 2020 a calci e pugni nella cittadina laziale mentre difendeva un amico durante una lite. "Un'icona di amicizia e di solidarietà", lo definì il Capo dello Stato pochi giorni dopo, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2020-2021, "che richiama i compiti educativi e formativi della scuola e dell'intera nostra comunità".

E il 7 ottobre sempre del 2020, Mattarella conferì a Willy la medaglia d'oro al valor civile alla memoria, in quanto, si sottolineava nella motivazione, "luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso civico, spinti fino all'estremo sacrificio".

La manifestazione di martedì prossimo si svolgerà in Piazza Willy, dedicata alla memoria del giovane ucciso.