Ue: Mattarella, 'pausa ingiustificata per processo allargamento, Balcani occidentali fondamentali'

Lubiana, 10 set. (Adnkronos) - "Tra le prime sfide" cui è chiamata l'Europa "c'è il completamento dell'Unione, sotto tanti profili. Abbiamo parlato a lungo del completamento che attiene all'allargamento. Alcuni Paesi dei Balcani occidentali attendono da molti anni, alcuni da un ventennio, dopo aver avanzato la candidatura a far parte dell'Unione. Pensare che l'ultimo Paese ammesso nell'Unione è la Croazia, entrata dodici addietro, dà l'idea di come ci sia stata una pausa ingiustificata nel processo di allargamento dell'Unione europea. Quindi va accelerato il più possibile, come concordemente Slovenia e Italia sollecitano a fare". Lo ha affermato a Lubiana il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al termine dell'incontro con l'omologa slovena Natasa Pirc Musar.

I Paesi dei Balcani occidentali, ha ribadito il Capo dello Stato, "sono fondamentali per completare l'Europa nell'unica struttura di famiglia europea a cui si è dato vita. Sono fondamentali anche per la nostra autonomia strategica, per la nostra difesa, per la sicurezza economica ed interna, per la lotta al terrorismo e ai trafficanti di essere umani che lucrano in maniera ignobile sull'immigrazione irregolare. Questo è un tassello importante che l'Unione europea deve affrontare per svolgere il ruolo che sta cercando di svolgere come indispensabile in questo contesto internazionale così difficile, imprevedibilmente complesso e così travagliato da crisi ai suoi confini, a nord come a sud".