Ucraina: Schlein, 'da quando c'è Trump, Putin si sente più forte'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Trump in campagna elettorale prometteva in poche settimane di mettere fine a questo conflitto. La verità è che da quando c'è Trump Putin si sente più forte, anche perché Trump lo accoglie con i tappeti rossi". Lo dice Elly Schlein a Tadagà su La7.

"Invece -prosegue la segretaria del Pd- bisogna far aumentare la pressione e anche le sanzioni contro la Russia per costringerla a negoziare una pace giusta. Ma non si può negoziare una pace giusta per l'Ucraina senza che a quel tavolo negoziale sieda il popolo che ha subito un'ingiusta invasione criminale. Quindi gli ucraini devono stare seduti a quel tavolo e tutti gli altri attori, la comunità internazionale, l'Unione Europea e i nostri governi devono far sì che ci siano le condizioni per negoziare una pace giusta perché senza l'Unione Europea accanto all'Ucraina è chiaro che Trump non farà valere gli interessi di sicurezza ucraini e europei perché non è una sua priorità".