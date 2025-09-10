Ucraina: Mattarella, 'bombardamenti e minacce Cremlino segnali sempre più allarmanti'

10 settembre 2025 a

Lubiana, 10 set. (Adnkronos) - "Dall'Ucraina giungono segnali tutt'altro che rassicuranti, allarmanti sempre di più. Di fronte ai tentativi di dialogo per negoziare, per giungere ad un cessate il fuoco e negoziare una pace giusta, duratura e definitiva, si vedono bombardamenti quotidiani, diurni e notturni, sulla popolazioni civile ucraina. Anche le dichiarazioni frequenti, anche odierne, che vengono dal Cremlino, minacciose nei confronti dei Paesi europei, sono un elemento che induce all'allarme". Lo ha affermato a Lubiana il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al termine dell'incontro con l'omologa slovena Natasa Pirc Musar.