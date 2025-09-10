Polonia: De Poli, 'violazione spazio aereo provocazione inaccettabile'

10 settembre 2025 a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - “L'Udc esprime solidarietà al popolo polacco dopo la grave e ingiustificabile violazione dello spazio aereo della Polonia. È una provocazione inaccettabile che rappresenta un'offesa alla sicurezza dell'area euro-atlantica. Oggi più che mai la prospettiva per una pace giusta e duratura chiama in causa un ruolo chiave da parte dell'Europa unita”. Così il segretario nazionale dell'Udc, Antonio De Poli.