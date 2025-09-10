Polonia: Cnn, 'Kellogg era in viaggio verso il Paese durante attacco droni russi'

10 settembre 2025 a

Washington, 10 set. (Adnkronos) - L'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina Keith Kellogg era in viaggio verso la Polonia, quando si è verificato l'attacco dei droni russi al Paese. Lo riporta la Cnn, aggiungendo che da lì Kellogg aveva in programma di recarsi in Ucraina. "L'inviato speciale di Trump per l'Ucraina - riferisce l'emittente citando una fonte - era in viaggio verso la Polonia, quando si è verificata l'incursione dei droni russi. Si prevede che continuerà il viaggio verso l'Ucraina nei prossimi giorni".