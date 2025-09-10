Milano: incendio emporio, famiglie vittime parti civili 'soffriamo per tragedia evitabile'

10 settembre 2025 a

Milano, 10 set. (Adnkronos) - Si sono costituiti parti civili i genitori dei tre ragazzi cinesi di 17, 18 e 24 anni morti nell'incendio doloso che lo scorso 12 settembre ha distrutto l'emporio di via Cantoni a Milano dove dormivano. La corte - nella prima udienza del processo immediato - ha ammesso come parti civili oltre ai familiari delle vittime anche i proprietari dell'esercizio commerciali preso di mira in un tentativo di estorsione e ha acconsentito alla possibilità per le telecamere di riprendere il processo visto "l'interesse pubblico". Per l'accusa Yijie Yao (34 anni) e Bing Zhou (40 anni) sarebbero i due mandanti, mentre Washi Laroo (26 anni) sarebbe l'esecutore materiale.

"Non c'è una cifra per la perdita di un figlio, ma i colpevoli devono rispondere delle responsabilità penali e civili per un lutto che si inserisce in un contesto criminale" spiega al termine dell'udienza l'avvocato di parte civile Fan Zheng. "Sono tre giovanissimi ragazzi strappati alla vita e alle loro famiglie e il nostro obiettivo è chiarire ogni aspetto della vicenda ed eventuali altre responsabilità. Si tratta di una tragedia umana evitabile, frutto di azioni umane. Una tragedia che si poteva evitare e ora siamo fiduciosi di avere verità" aggiunge il legale.

"Le famiglie con cui sono in stretto contatto stanno malissimo. Soffrono, soffrono in silenzio e aspettano giustizia" conclude l'avvocato che spiega che i genitori saranno presenti nelle udienze più importanti. Il processo è stato rinviato al prossimo 22 settembre per conferire l'incarico a un traduttore e Laroo - presente dietro le sbarre con gli altri due detenuti - renderà dichiarazioni spontanee: "Ho aspettato otto mesi per arrivare qui" le poche parole pronunciate prima di essere riportato in carcere.