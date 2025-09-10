Milano: consulente pm, su urbanistica ignorate regole e cambiamento climatico

10 settembre 2025 a

Milano, 10 set. (Adnkronos) - "Non una ristrutturazione, ma una sostituzione edilizia" dove si ignora l'impatto della "rigenerazione urbana" anche rispetto ai "cambiamenti climatici in corso" e dove l'ignorare certi vincoli avrebbe comportato "molti problemi", ma anche danni in termini di monetizzazione. Il nuovo volto di Milano viene messo a nudo nella testimonianza resa in aula dall'ex docente di architettura a Venezia Chiara Mazzoleni, consulente della Procura di Milano, nel processo Torre Milano, l'edificio in via Stresa affacciata su piazza Carbonari che vede alla sbarra per abusi edilizi e lottizzazione abusiva otto imputati fra costruttori, architetti, dirigenti ed ex dirigenti di Palazzo Marino.

Nella lunga testimonianza super tecnica, rispondendo alle domande dei pm Marina Petruzzella e Mauro Clerici, spiega il presunto errore nel concedere la Scia invece di affidarsi a un piano attuativo e definisce come "importantissimo" il ruolo della Commissione paesaggio che diede parere favorevole al progetto.