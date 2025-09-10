Francia: manifestanti respinti ad Angers con gas lacrimogeni

10 settembre 2025 a

Parigi, 10 set. (Adnkronos) - Momenti di tensione oggi pomeriggio alla manifestazione 'Blocchiamo tutto' ad Angers, dove la partecipazione è massiccia. Il corteo è partito dall'Ospedale Universitario, prima di dirigersi verso Boulevard Daviers, quindi verso Place de la Paix nel quartiere di Doutre. Il percorso non era stato concordato con le forze dell'ordine e i ponti che attraversavano il fiume Maine sono stati bloccati dalla polizia. I manifestanti stanno attualmente tentando di attraversare i ponti, senza successo. Al ponte della tramvia, sono stati respinti dai gas lacrimogeni.