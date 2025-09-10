Ddl montagna: Parrini, 'riforma di facciata senza risorse, una furberia'

10 settembre 2025 a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - “Il provvedimento nel suo passaggio alla Camera è stato addirittura peggiorato. Per una riforma che viene definitiva epocale non sono state fornite nemmeno le risorse per perseguire gli obiettivi. Una riforma di facciata, una cortina fumogena per gli elettori. Lo dimostra il fatto che per la montagna sono stati stanziati 100 milioni, mentre il vicepremier butta sul progetto del Ponte 13 miliardi. Si è addirittura ridotto il numero dei Comuni montani per poter dire che riceveranno più risorse che in precedenza: questa è una furberia, un gioco di prestigio per una scatola vuota”. Lo dichiara il sen. Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali, in dichiarazione di voto per il Pd.