Calabria: Pd, 'domani tour Schlein, accoglienza tema centrale'

Roma, 10 set (Adnkronos) - “La Calabria deve ritornare a essere quella terra di solidarietà umana e di speranza nel futuro che è sempre stata”. Lo dice il Pd della Calabria alla vigilia dell'arrivo della segretaria Elly Schlein, domani a Polistena, Camini e Catanzaro lido .

"La Calabria è il cuore del Mediterraneo e questo è un tema politico di grandissima attualità, soprattutto di fronte allo spopolamento continuo del territorio prodotto dalle politiche del governo nazionale, che ha cancellato il Reddito di cittadinanza, e da quelle del centrodestra regionale, che ha tolto ai poveri per dare ai ricchi", sottolineano i dem calabresi.

"Risposte eloquenti al razzismo di Salvini e ad atteggiamenti analoghi nel centrodestra nostrano sono la solidarietà espressa dai calabresi dopo la tragedia di Steccato di Cutro e l'integrazione naturale, nei nostri territori, di comunità provenienti da altre nazioni. Rispetto al classismo di Occhiuto e dei suoi alleati, noi pensiamo a un'altra Calabria: dell'apertura, del dialogo, della cooperazione, del ripopolamento e – concludono i dem – della centralità nel bacino del Mediterraneo, come ponte con tutta l'Europa”.