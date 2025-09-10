Almasri: Dori propone accesso ampliato documenti Giunta

10 settembre 2025 a

Roma, 10 set (Adnkronos) - Il presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera Devis ha depositato, presso la segreteria della Giunta, una proposta di modifica dell'articolo 18-bis del regolamento della Camera che mira ad ampliare la possibilità di accesso ai documenti trasmessi dal Tribunale dei ministri alla Camera anche ai deputati non membri della Giunta con modalità "ordinate. Vale a dire solo dopo che la Giunta abbia concluso l'esame e depositato la relazione in Assemblea".