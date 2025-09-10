C.sinistra: Schlein, 'su politica estera noi più uniti rispetto a governo Meloni'**

10 settembre 2025 a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Siamo tutti d'accordo tra le forze di questa coalizione che l'obiettivo dell'aumento della spesa militare al 5% è sbagliato e irrealistico. Siamo tutti d'accordo che vada costruita una difesa comune europea che non è il riarmo di 27 eserciti scoordinati tra di loro. Così come siamo stati in grado insieme di scrivere una mozione unitaria per Gaza e per chiedere un cessate il fuoco e la liberazione di tutti gli stati israeliani". Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7.

Con l'Ucraina qualche problema ce l'avete? "Certamente sì, abbiamo ancora una differenza. E' il motivo per cui appunto noi Partito Democratico voteremo una nostra mozione e ci asterremo su quelle degli altri. Abbiamo sempre fatto così, perché anche quando condividiamo l'80% e poi c'è ancora una differenza. Ad esempio su come supportare l'Ucraina e il popolo invaso in questa fase, noi abbiamo la nostra posizione e andiamo avanti su quella, però come al solito testardamente unitaria. Sottolineo che pure sulla politica estera abbiamo dimostrato di essere molto più uniti su molte più questioni rispetto al governo di Giorgia Meloni".