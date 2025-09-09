Mo: Silvestri, 'attacco alla Flottilla gravissimo, stop finanziamenti a genocidio palestinesi'

09 settembre 2025 a

Roma, 9 set (Adnkronos) - "L'attacco alla missione Flotilla è gravissimo. Parliamo di persone che stanno mettendo il proprio corpo a servizio di una causa giusta e che stanno agendo contro l'inerzia dei governi, tra cui quello Meloni. Israele sta usando la fame come strumento di guerra e l'Italia deve smetterla di continuare a finanziare il genocidio dei palestinesi attraverso l'acquisto di armi israeliane. Bisogna sospendere subito questi finanziamenti e riconoscere lo Stato della Palestina”. Lo ha detto a Agorà Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri della Camera.