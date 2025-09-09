Mo: Più Europa a manifestazione giornalisti per ricordare vittime a Gaza

09 settembre 2025 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - “Oggi siamo a Piazza Santi Apostoli alla manifestazione organizzata dall'Ordine dei giornalisti del Lazio per ricordare i giornalisti uccisi a Gaza e per non far calare il silenzio su ciò che sta accadendo, soprattutto dopo l'attacco a Flotilla di stanotte”. Lo ha detto la Tesoriera di +Europa, Carla Taibi, a margine della manifestazione organizzata dalla stampa italiana, dove sono stati letti i nomi dei giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza.