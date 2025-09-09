Mo: Fratoianni, 'governo Netanyahu bombarda Flotilla, Italia e Ue intervengano'

09 settembre 2025 a

Roma, 9 set (Adnkronos) - "Poche ore fa Israele ha attaccato una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. La nave era in acque territoriali tunisine, ma questo evidentemente non ha fermato il governo di Netanyahu , che ancora una volta fa carta straccia del diritto internazionale e bombarda una nave che trasporta aiuta alimentari. Ci aspettiamo parole chiare dal governo italiano e dai governi europei. Subito". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, di Avs.