Mo: fonti Gaza, 5 grattacieli distrutti dall'Idf nelle ultimi 3 giorni

Gaza, 9 set. (Adnkronos) - Negli ultimi tre giorni, cinque grattacieli sono stati distrutti dall'esercito israeliano a Gaza City. Lo rende noto la Protezione civile della Striscia controllata da Hamas, secondo cui, gli edifici, la maggior parte dei quali di 10-15 piani, ospitavano circa 4.100 persone in 209 appartamenti. Gli attacchi dell'Idf hanno distrutto inoltre 350 tende vicine ai grattacieli, che ospitavano circa 3.500 persone, aggiunge la Protezione civile.

Il numero di edifici colpiti - scrive il Times of Israel - è inferiore a quanto affermato dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal ministro della Difesa Israel Katz, secondo cui decine di edifici di questo tipo sarebbero stati colpiti negli ultimi giorni. Le Idf affermano che gli edifici venivano utilizzati da Hamas per condurre operazioni contro le truppe e che i residenti sono stati avvertiti prima degli attacchi.