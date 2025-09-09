Mo: Avs-Pd-M5S, 'Meloni riferisca in aula, governo garantisca sicurezza a Flotilla'

09 settembre 2025 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Avs, Pd e M5S hanno chiesto in aula alla Camera che la premier Giorgia Meloni riferisca "sulla posizione del governo rispetto all'attacco gravissimo contro la missione Global Sumud Flotilla" stanotte. Una delle navi, ha detto Luana Zanella di Avs, è stata "lanciata e colpita da un missile. E' indispensabile ci sia una presa di posizione all'altezza della situazione" ed è "un dovere garantire una copertura diplomatica".

Per il Pd è intervenuta Laura Boldrini: "Elly Schlein ha scritto alla presidente Meloni per chiederle di tutelare la Global Sumud Flotilla. Venga in aula e spieghi come intende proteggere le italiane e gli italiani che sono su quell'imbarcazione, assieme a quattro parlamentari. Almeno da Tajani ci aspettiamo che venga a spiegare". Mentre Andrea Quartini dei 5 Stella parla "gravità inaudita" rispetto all'attacco alla missione e di "genocidio" su quanto sta accadendo a Gaza. "Servono sanzioni. Non si può far finta di nulla".

Aggiunge Quartini: "I nostri governanti sono evasivi e questo non può che farci inorridire in quanto siamo complici, collusi con un genocidio e non è accettabile e non è accettabile che non ci sia una copertura diplomatica" per i volontari, tra questi anche alcuni parlamentari, della missione Flotilla.