Francia: almeno 9 le teste di maiale rinvenute davanti alle moschee

Parigi, 9 set. (Adnkronos/Afp) - Sono almeno nove le teste di maiale ritrovate davanti alle moschee francesi, "quattro a Parigi e cinque nella Petite Couronne (i tre dipartimenti attorno alla capitale francese: Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, ndr)". Lo ha riferito il prefetto della polizia di Parigi, aggiungendo di non escludere "che ne vengano rinvenute altre".

"Non si può fare a meno di fare dei collegamenti con azioni precedenti che si sono rivelate essere azioni di ingerenza straniera", ha aggiunto Laurent Nuñez durante una conferenza stampa, invitando tuttavia a rimanere "molto cauti".