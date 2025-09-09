Armani: Renzi, 'ricordato da istituzioni in modo imbarazzante'

09 settembre 2025 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "È morto Giorgio Armani. Credo che molti politici non abbiano colto fino in fondo la straordinaria grandezza di questa figura e anche il suo amore per l'Italia. Il modo con il quale è stato ricordato dalle Istituzioni è francamente imbarazzante". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Ma come sempre in questi casi è l'affetto dei cittadini e delle persone comuni a colmare il deficit della politica e dei politici. La moda, lasciatevelo dire da chi non è propriamente un arbitro di eleganza come il sottoscritto, non è un tema da stravaganti addetti ai lavori ma un pilastro del Made in Italy e un fenomeno industriale che crea centinaia di migliaia di posti di lavoro producendo benessere e opportunità in Italia. E Giorgio Armani non era solo uno stilista ma un imprenditore che ha aiutato il Paese a crescere. Prima o poi anche le Istituzioni impareranno a capire l'importanza del dire grazie a chi crea lavoro".