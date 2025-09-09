Almasri: Serracchiani, 'subito dimissioni Bartolozzi'

09 settembre 2025 a

a

a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - “Chiediamo con forza un passo indietro immediato e un'assunzione di responsabilità da parte del governo. La giustizia non può essere amministrata da chi è a sua volta sotto inchiesta per fatti così gravi. E non si evochi il garantismo perché qui stiamo parlando di precondizioni essenziali per assumere e svolgere ruoli così importanti”. Così la responsabile giustizia del Pd, Debora Serracchiani commenta l'iscrizione del capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nel registro degli indagati dalla procura di Roma, per false dichiarazioni nell'ambito del procedimento per il caso Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso.

“Abbiamo un Ministro della Giustizia indagato per favoreggiamento e omissione di atti d'ufficio, e la sua Capo di Gabinetto, Giusi Bartolozzi, per false dichiarazioni ai magistrati – prosegue Serracchiani - in un Paese normale, chi riveste incarichi così delicati avrebbe già rassegnato le proprie dimissioni per rispetto delle istituzioni e dei cittadini. Invece, apprendiamo che nell'attuale governo di destra questi procedimenti finiscono addirittura per alimentare i 'curriculum' politici, con la conseguente scelta di proteggere situazioni indifendibili".

"È una decisione incomprensibile e pericolosa: lasciare al loro posto i vertici del Ministero della Giustizia significa trasformare il cuore dello Stato di diritto in un carrozzone fondato su amichettismo e opacità. Quanto sta accadendo a via Arenula è la plastica fotografia di come la destra riduce le istituzioni, piegandole a logiche di potere invece che a principi di legalità e trasparenza”, conclude la democratica.