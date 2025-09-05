Armani: Renzi, 'con noi 10 anni fa alla Casa Bianca a rappresentare l'Italia'

05 settembre 2025 a

Roma, 5 set (Adnkronos) - "Giorgio Armani è stato in tutto il mondo il simbolo del Made in Italy. E quando parliamo di Made in Italy parliamo di bellezza, eleganza, moda. Certo. Ma quelli come Armani dimostrano che Made in Italy è anche e soprattutto lavoro, impegno, passione. La creatività e la fantasia non bastano: per dar loro gambe servono tenacia, fatica, costanza". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Anche per questo gli chiesi di rappresentare con noi l'Italia alla Cena di Stato alla Casa Bianca dal Presidente Obama, quasi dieci anni fa. Che la terra sia lieve a Re Giorgio. E che tanti imprenditori di questo Paese possano continuare a farsi ispirare dalle storie di persone comuni", aggiunge il leader di Iv.