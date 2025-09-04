Mo: vertice al Cairo ministri esteri arabi per riconoscimento Stato palestinese

Cerca
Il Cairo, 4 set. (Adnkronos) - I ministri degli Esteri della Lega Araba si incontreranno al Cairo per discutere della situazione a Gaza e del riconoscimento di uno Stato palestinese. Lo riportano i media arabi, precisando che la sessione si concentrerà sulla questione palestinese, compresi gli sforzi per convincere più paesi occidentali a riconoscere uno Stato palestinese e a fermare “l'aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza”.

