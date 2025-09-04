Mo: Magi, 'da Meloni risposta burocratica su Flotilla, respinga minacce Israele'

04 settembre 2025 a

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Da Giorgia Meloni una risposta burocratica e ipocrita su Sumud Flotilla: ci mancherebbe altro che le autorità italiane non garantiscano assistenza diplomatica e consolare ai cittadini italiani che prendono parte alla missione. Il punto politico è un altro: il governo italiano non ha reagito con sdegno all'affermazione del governo israeliano che i partecipanti all'iniziativa non violenta e umanitaria saranno trattati come terroristi. Una minaccia che Meloni avrebbe dovuto respingere con forza”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.