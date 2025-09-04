Csm: Mattarella, 'auspico tempestività e trasparenza decisioni, no divisioni parte'

04 settembre 2025 a

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Con questa ripresa dei lavori si apre l'ultima fase dell'attuale consiliatura, anche con il rinnovo ormai prossimo della composizione delle commissioni. Auspico come sempre che il Csm continui ad assicurare tempestività e trasparenza alle proprie decisioni. Siamo tutti consapevoli che queste devono essere fondate su criteri ed elementi di valutazione al di sopra di pregiudiziali divisioni di parte". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della seduta del Consiglio superiore della magistratura che ha eletto Pasquale D'Ascola nuovo primo presidente della Corte di Cassazione.