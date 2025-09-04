Armani: Ruotolo (Pd), 'se ne va un gigante della cultura e dell'impresa'

04 settembre 2025 a

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "È morto Giorgio Armani. Non è stato soltanto il più grande stilista italiano, ma un gigante della cultura e dell'impresa, capace di disegnare il futuro e di raccontare l'Italia al mondo con eleganza e sobrietà. La sua scomparsa è una perdita che va oltre la moda: riguarda l'intero Paese, perché Armani ha incarnato un'idea di bellezza, rigore e modernità che resterà nel tempo". Così in una nota Sandro Ruotolo, segreteria nazionale del PD.